Италия

Опытный центральный защитник поделился эмоциями от победы в дополнительное время над Дженоа в рамках Кубка Италии.

На стадии 1/8 финала Кубка Италии туринский Ювентус в домашних условиях встречался с генуэзским Дженоа. "Грифоны" сумели дать достойный бой действующему чемпиону страны, однако допустили решающую ошибку под конец первого дополнительного тайма (3:2).

В своем послематчевом интервью наставник "зебр" Андреа Пирло отметил, что его команда сама создала себе трудности, но даже несмотря на это, сумела сделать важный шаг в данном турнире. Схожего мнения со своим главным тренером был и опытный центральной защитник Джорджо Кьеллини, которому было выделено 64 минуты игрового времени в этот вечер.

"Я чувствовал себя юношей-дебютантом в этот вечер, ведь в паре со мной был Раду Дрэгушин, который вполне сгодится мне в качестве сына в силу своего возраста. Я пропустил определенный период в результате серии травм, поэтому важно было не только набрать кондиции, но и хорошо провести стартовый поединок при возвращении. Час игрового времени дает мне уверенность, что все будет хорошо и я наконец-то смогу помогать команде в полной мере.

Сегодня мы действительно начали игру на хорошей ноте, однако почувствовали себя самоуверенными из-за раннего успеха, поэтому попросту свели на нет все старания. Похожая ситуация была у нас и в матче против Сассуоло (3:1 — ред.) на выходных.

Следующая игра у нас стоит против Интера. Что же, это — очень важный поединок для Ювентуса, но далеко не определяющий, ведь мы не прошли и половины сезона на данный момент. Впрочем, настраиваться будем только на победу", — заверил итальянский футболист.

В следующем туре итальянской Серии А туринский Ювентус сыграет на поле миланского Интера. Матч пройдет 17 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.