Италия

Разогреваемся перед поединком Лацио и Ромы.

Если древние римляне ходили наслаждаться гладиаторскими боями, то у римлян современных для этого есть дерби. На смену мечу пришел мяч, доспехи участникам события заменила футбольная форма, а Колизей пусть и остался таким же красивым и величественным, но отдал право на проведение сражений Стадио Олимпико.

Однако матч, который пройдет сегодня, будет совершенно не похож на классическое противостояние Лацио и Ромы. В нем не будет перфомансов, которые можно сравнить лишь с шедеврами эпохи Возрождения, не будет фанатских песен на благозвучном итальянском, звучащих не хуже лучших музыкальных произведений Альбано и Адриано Челентано, а на трибунах мы не увидим, в конце концов, тех самых римлян, которые во все времена требовали "хлеба и зрелищ".

Но что бы там ни было, римское дерби – это всегда синтез истории, политики, страсти, ненависти и много чего еще. Это то, без чего невозможно представить итальянский футбол. Да и футбол в целом – чего уж мелочиться?!

В этой статье мы вспомним самые невероятные матчи между двумя клубами из столицы Италии, сыгранные после начала этого столетия.



Сезон-2000/2001

29.04.2001

Серия А, 28 тур

Рома – Лацио 2:2

Этот матч проходил в период наибольшего и последнего расцвета римского футбола. Лацио подходил к игре в статусе действующего чемпиона, Рома – в статусе главного претендента на Скудетто уже нового сезона.

В начале второго тайма Батистута и Дельвеккио вроде как решили вопрос об исходе поединка, но лациале, которых после отъезда Свена-Йорана Эрикссона в сборную Англии принял Дино Дзофф, отыгрались благодаря двух дальним ударом в исполнении Недведа и Кастромана, успешно сыгравших на подхвате после стандартов.

Команда Фабио Капелло в итоге все равно стала чемпионом, но терять очки в концовке начала раз за разом, что оттянуло вопрос до последнего тура.



Сезон-2002/2003

27.10.2002

Серия А, 7 тур

Лацио – Рома 2:2

Особенности этому матчу добавлял тот факт, что это было первое дерби после мартовских 1:5 с покером Монтеллы. Лациале, возглавляемые Роберто Манчини, выходили на поле с небывалой жаждой мести, и были к победе очень даже близки.

Первый тайм снова вышел безголевым, но на выходе – опять 2:2. На гол Фьоре ответили наши "старые знакомые" – Дельвеккио и Батистута, но счет в игре сравнял Станкович. В концовке нынешний алленаторе "орлов" Симоне Индзаги еще и заработал пенальти, но второго сербского гола в матче не случилось – кипер "волков" Франческо Антоньоли справился с ударом Синиши Михайловича. А ведь радовались заработанному одиннадцатиметровому "бьянкочелести" так, словно уже забили!

Тот сезон "орлы" закончили на четвертой позиции, тогда как романисты – на восьмой. Но это не отменяло того факта, что постчемпионский Лацио тогда уже потихоньку угасал. Серджио Краньотти отошел от дел после банкротства корпорации Cirio, и дело близилось к моменту, когда на грань выживания мог стать и сам клуб. Да что там мог – стал…



Сезон-2003/2004

20.03.2004

Серия А, 26 тур

Лацио – Рома – 0:0 к началу второго тайма, матч прерван

Этот матч вошел в наш список отнюдь не благодаря событиям на поле. В начале второго тайма (минуте эдак на 48-й), когда счет еще не был открыт, болельщики Ромы ворвались на поле и подошли к капитану команды Франческо Тотти, чтобы через него донести до арбитров и игроков обеих команд ультиматум: прекратить матч и уйти с поля. Причину они озвучили такую: под колесами полицейского автомобиля около стадиона погиб болельщик "джалоросси".

Дело дошло до звонка президенту Футбольной Лиги Италии Адриано Галлиани, и пусть команды в тот день и поиграли еще немного, босс итальянского футбола вскоре распорядился от греха подальше остановить сие действие. Затем стало известно, что слухи о смерти болельщика оказались неправдивыми, и 21 апреля матч был переигран с первой минуты, закончившись непримечательными 1:1.

Ходили слухи, что переигровка пройдет без зрителей, но обошлось, так что сегодняшний матч можно назвать воистину неповторимым. Надеемся, единственным… В общем, переигровка переигровкой, а 20 марта 2004-го года навеки вошло в историю дерби с особой меткой. В этот день Рим стал настоящим полем битвы и радует лишь, что все обошлось лишь слухами о смерти, а не смертями реальными.

Сезон-2004/2005

06.01.2005

Серия А, 17 тур

Лацио – Рома 3:1

Первое дерби после возвращения в родной клуб Паоло Ди Канио, и этим все сказано. Это даже затмевает тот факт, что и для доселе управляющего Лацио Клаудио Лотито оно было дебютным в роли президента "орлов". Лацио подходил игре на катастрофической для себя 17-й строчке в таблице, тогда как Рома, пусть и не хватая в те времена звезд с неба, болталась хотя бы в верхней части, закончив чемпиона в середине. Примечательно, что по завершению чемпионата между 8-й Ромой и 10-м Лацио было всего 1 очко.

Открыл счет в матче сам Ди Канио, воспользовавшийся настоящей "конфеткой" в исполнении капитана команды Паоло Ливерани, и побежавший праздновать гол в сторону Curva Sud – трибуны фанатов Ромы. Он показал тиффози "джалоросси" жест правой рукой, который ранее демонстрировал после своего дебютного мяча в римских дерби, будучи совсем юным воспитанником клуба (к слову, в тот же день, что пройдет и сегодняшний матч – 15 января 1989 года), и который до того демонстрировал романистам легенда Лацио Джорджо Киналья.

Голом за номинальных гостей ответил Антонио Кассано, но затем очень красивый бильярдный мяч забил человек, чья фамилия как нельзя кстати подходит под что-либо, связанное с Римом – бразилец Сезар, сейчас работающий в академии Лацио. Рокки же под конец игры воспользовался еще одной ювелирной передачей от Ливерани и установил в матче окончательный счет – 3:1.

После игры же Ди Канио вспомнил о молодости, где он был одним из ультрас Лацио, и продемонстрировал еще один жест правой рукой, но уже своим фанатам. Какой – описывать лишний раз нет смысла. Своих политических взглядов Паоло никогда не скрывал.

Сезон 2007/2008

19.03.2008

Серия А, 29 тур

Лацио – Рома 3:2

Это было первое дерби после смерти болельщика Лацио Габриэле Сандри, 11 ноября 2007 года убитого полицией, пытавшейся предотвратить драку лациале с поклонниками Ювентуса. Удивительно, но тот случай объединил и тиффози, и футболистов – в день трагедии ультрас обоих клубов совместно атаковали римское отделение полиции, они вместе присутствовали на похоронах (аналогично как и фанаты остальных итальянских клубов, прибывшие в столицу из других городов), а непосредственно перед игрой, проходившей уже спустя четыре с лишним месяца после трагедии, капитаны команд Томмазо Рокки и Франческо Тотти с цветами подошли к трибуне Curva Nord и почтили память фаната.

Игра же вышла невероятно богатой на события. Счёт открыли романисты, но перестрелка закончилась в пользу "орлов". Победный гол в компенсированное арбитром время забил Валон Бехрами, а дерби с решающим голом в концовке – это всегда захватывающе вдвойне. Как всегда за таким мячом следовал традиционный марафонский забег по беговым дорожкам к фанатам – как же без этого?!

Сезон-2009/2010

18.04.2010

Серия А, 34 тур

Лацио – Рома 1:2

Лацио подходил к той игре с одной глобальной целью – помешать Роме стать чемпионом. В итоге же "джалоросси" одержали волевую победу, но Скудетто все равно досталось великолепному Интеру Жозе Моуринью.

Счет, правда, открыли номинальные хозяева – Томмазо Рокки отлично распорядился своим шансом. Еще до перерыва "бьянкочелести" должны были пробивать одиннадцатиметровый (сбивали все того же 9-го номера), но сделали это во втором тайме (Рокки пробил безуспешно), когда в роли пострадавшего выступил Александар Коларов, в будущем успевший поиграть и за Рому. Правда, затем он в этой игре пенальти и привез… Знал что ли, как через 7 лет обернется его судьба? Шутка. В общем, дубль Мирко Вучинича принес "волкам" викторию.

Закончилось же в тот день все настоящим побоищем между игроками уже после финального свистка. Франческо Тотти же, как мы можем увидеть с видео, показывал в сторону Curva Nord очень неприятный жест – примерно такой же, как Артем Милевский спустя год с небольшим демонстрировал фанатам Шахтера. Учитывая, что Тотти – кумир Артема, можем сделать вывод, откуда он взял "идею".

Сезон-2012/2013

26.05.2013

Кубок Италии, финал

Рома – Лацио 0:1

Романист с пятилетним стажем Антонио Кассано перед сегодняшней игрой заявил, что Рома теперь может выиграть хоть 10 дерби, но помнить все будут именно ЭТО. И как же символично, что главный герой встречи – Сенад Лулич, получивший благодаря победному голу на 71-й минуте прозвище Lulic71, именно на предстоящую игру попал в заявку впервые за 11 месяцев, которые он боролся с тяжелой травмой.

Что уж говорить, это была первая встреча столичных команд в рамках финала Кубка. Ничего удивительного, что она и по сей день имеет такое глобальное значение в истории дерби. Нынешний главный тренер такой ненавистной для нас сейчас сборной Швейцарии Владимир Петкович (тоже босниец, как и Лулич) хоть и не добился в Риме особо выдающихся успехов, одной исторической победой занес себя в пантеон лучших алленаторе в истории Лацио (пусть рядом с Томмазо Маэстрелли и Свеном-Йораном Эрикссоном он не может стоять и близко), а 26 мая для поклонников "небесно-голубых" стало датой, символизирующей победы в дерби.

Сезон-2014/2015

11.01.2015

Серия А, 18 тур

Рома – Лацио 2:2

Уже третье 2:2 в нашем списке. Это дерби все помнят, в первую очередь, по знаменитому селфи Тотти. Как и в первом упомянутом нами сегодня матче, одна команда здесь вела 2:0, а вторая отыгралась, только теперь все было наоборот. На голы Маури и Андерсона дублем ответил 38-летний Франческо, перевернувший ход игры.

В том сезоне Лацио, возглавляемый нынешним тренером Милана Стефано Пиоли, имел все шансы финишировать выше Ромы, но второе дерби, состоявшееся в мае, проиграл со счетом 1:2. В Лигу чемпионов однако "орлы" все же попали с третьего места, но оно тогда давало право сыграть лишь в плей-офф турнира, где пройти Байер "небесно-голубые" не сумели.

Матч Лацио — Рома пройдет сегодня, 15 января, начало встречи — в 21:45. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция матча.

Глеб Скрипченко, Football.ua