Полузащитник остаток сезона проведет в новой команде.
Суалихо Мейте, getty images
16 января 2021, 00:06
Милан подписал Суалихо Мейте на правах арендного соглашения до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что у "россонери" будет возможность подписать полузащитника Торино на постоянной основе.
Суалихо Мейте будет выступать за Милан в футболке с 18-ым номером на спине.
В текущем сезоне французский футболист провел 16 поединков (1036 минут), за которые по разу отличился голом и результативной передачей.
В Торино футболист перешел летом 2018 года, когда "быки" заплатили за него 11,5 млн евро французскому Монако.
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