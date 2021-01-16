Италия

Полузащитник остаток сезона проведет в новой команде.

Милан подписал Суалихо Мейте на правах арендного соглашения до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что у "россонери" будет возможность подписать полузащитника Торино на постоянной основе.

Суалихо Мейте будет выступать за Милан в футболке с 18-ым номером на спине.

В текущем сезоне французский футболист провел 16 поединков (1036 минут), за которые по разу отличился голом и результативной передачей.

В Торино футболист перешел летом 2018 года, когда "быки" заплатили за него 11,5 млн евро французскому Монако.

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