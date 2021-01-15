Италия

Англичанин может продолжить карьеру в Италии.

Милан продолжает рассматривать кандидатуру защитника Челси Фикайо Томори в качестве альтернативы футболисту Страсбура Симакану.

Как сообщает Sky Sport Italia, итальянский клуб намерен арендовать 23-летнего англичанина до конца сезона с опцией выкупа.

Отмечается, что "синие" настаивают на выкупе Томори за 30 млн евро. Милан в свою очередь пытается сбить цену.

Ранее сообщалось, что Томори не входит в планы главного тренера Челси Фрэнка Лампарда.