Италия

Наставник Ромы прокомментировал неудачное выступление его команды в дерби против Лацио.

В рамках восемнадцатого тура итальянской Серии А Рома выступала в качестве гостевой команды в римском дерби против Лацио на Стадио Олимпико, так и не сумев навязать должного уровня сопротивления соперникам (0:3).

Лацио — Рома 3:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "волков" Паулу Фонсека на послематчевой пресс-конференции посетовал на два быстрый гола, которые пропустила его команда в начале первого тайма, что в последствии обернулось досадным поражением.

"Мы неплохо начали игру, но ошибки поставили крест на наших амбициях. Против Лацио крайне сложно вернуться в ход поединка, если вы пропускаете быстрый мяч. Мы просто не смогли найти способов для преодоления обороны соперников.

Мы с Ибаньесом (защитник допустил две результативные ошибки — ред.) поговорили после матча. Пришли к тому, что этим моментам в принципе не должно быть места в нашей игре.

Мы прекрасно знали, что Лацио хорош на контратаках, поэтому играли с опаской в последней трети нашего наступления. Я не могу сказать, что действия моих подопечных были кристально чистыми, не считая моментов с участием Ибаньеса.

Много ошибок было допущено, поэтому результат является справедливым по отношению к происходящему на поле", — подытожил наставник "джаллоросси".

В следующем туре Рома проведет домашнюю игру против Специи.