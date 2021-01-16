Италия

Наставник Лацио поделился эмоциями от успешного для его команды римского дерби.

Восемнадцатый тур итальянской Серии А для Лацио ознаменовался принципиальным противостоянием против соседей по городу в лице Ромы. "Бьянкочелести" мастерски использовали ошибки соперников в обороне, в результате чего отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.

Лацио — Рома 3:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "орлов" Симоне Индзаги в своем послематчевом интервью рассказал, что даже он был удивлен финальным счетом поединка.

"Мы показали отличную игру, основанную на решимости, агрессии, скорости и выносливости. Мои подопечные были великолепны. Еще накануне встречи я видел в их глазах правильный настрой на игру.

Как только мы перестанем быть настолько зависимы от длины скамейки запасных, мы вернемся на былые позиции в верхней части турнирной таблицы. Пока что, вынуждены страдать из-за последствий тяжелого графика в начале сезона и множественных заражений COVID-19. Футбол изменился на фоне пандемии, поэтому приходится перестраиваться на ходу".

В завершении своего разговора с журналистами наставник Лацио отметил игру Мануэля Лаццари, чья активность принесла команде два стартовых гола: "На прошлой неделе он еле стоял на ногах, последние пару дней продолжал восстанавливаться и тренировался на обезболивающих, но сегодня сыграл выше всяческих похвал. Восхищен его характером!", — подытожил Индзаги.

В следующем туре Лацио сыграет домашний поединок против Сассуоло.