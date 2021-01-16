Италия

Итальянская команда по-прежнему нацелена на центрального защитника.

Милан требует, чтобы Челси включил в арендное соглашение по Фикайо Томори сумму выкупа, утверждает The Guardian.

По информации источника, речь идет о порядка 26 миллионов фунтов — именно столько готовы заплатить "россонери".

Томори хочет покинуть Стэмфорд Бридж, так как в этом сезоне он сыграл всего один матч в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что Томори не входит в планы главного тренера Челси Фрэнка Лампарда.