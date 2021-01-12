Италия

Итальянский клуб хочет подписать защитника Челси.

Милан нацелился на подписание защитника Челси Фикайо Томори, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

"Россонери" рассматривают кандидатуру англичанина в качестве альтернативы защитнику Страсбура Симакану.

Источник также утверждает, что Милан в случае чего придется конкурировать с английскими клубами, которые желают взять Томори в аренду.

На счету молодого центрального защитника всего лишь четыре поединка на клубном уровне в текущем сезоне.

Отметим, что Томори не входит в планы Фрэнка Лампарда, который намерен избавиться и от Фикайо, и от Рюдигера.