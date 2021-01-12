Итальянский клуб хочет подписать защитника Челси.
Фикайо Томори, getty images
12 января 2021, 20:29
Милан нацелился на подписание защитника Челси Фикайо Томори, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.
"Россонери" рассматривают кандидатуру англичанина в качестве альтернативы защитнику Страсбура Симакану.
Источник также утверждает, что Милан в случае чего придется конкурировать с английскими клубами, которые желают взять Томори в аренду.
На счету молодого центрального защитника всего лишь четыре поединка на клубном уровне в текущем сезоне.
Отметим, что Томори не входит в планы Фрэнка Лампарда, который намерен избавиться и от Фикайо, и от Рюдигера.