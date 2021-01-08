Италия

Наставник бергамского клуба ответил на вопросы журналистов.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игроках атаки итальянского клуба.

"У Алексея Миранчука нет качеств форварда, как у Йосипа Иличича. Футболист всегда должен искать самую подходящую позицию на поле.

Иличич хотел забить в матче с Сассуоло, но он хорош и в плане результативных передач. В атаке у нас все отлично с Луисом Муриэлем и Дуваном Сапатой .

Когда на поле выходит Малиновский, он всегда опасен. Посмотрим, насколько конкурентоспособны Миранчук и Ламмерс", – приводит слова Гасперини Tutto Atalanta.

В текущем сезоне 27-летний украинец забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи за Аталанту в 13 матчах Серии А.

Ранее Малиновский стал лучшим из украинцев в 2020-м году в рейтинге авторитетного портала.