Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 18-го тура итальянской Серии А Милан отправился в гости к Кальяри, где сумел добыть уверенную победу со счетом 2:0.

Оба гола в составе "россонери" записал на свой счет опытный нападающий Златан Ибрагимович. Первый мяч швед забил благодаря успешно реализованному пенальти на 7-й минуте, а второй — с игры во второй половине встречи.

Смотрите видео голов и обзор матча Кальяри — Милан:

Кальяри — Милан 0:2

Голы: Ибрагимович, 7 (пен.), 51



Кальяри: Краньо — Дзаппа (Паволетти, 80), Чеппителли, Годин, Ликояннис — Наингголан, Марин, Дункан (Олива, 69) — Перейро (Соттил, 57), Педро — Симеоне (Черри, 80).



Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер (Калулу, 46), Романьоли, Далот — Кессье, Тонали (Мейте, 72) — Кастильехо, Диас (Конти, 84), Хауге (Салемакерс, 66) — Ибрагимович.



Предупреждения: Годин, Чеппителли — Романьоли, Салемакерс



На 74-й минуте был удален Алексис Салемакерс (Милан) (второе предупреждение).