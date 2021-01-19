Клуб быстро нашел замену Джампаоло.
Давиде Никола, getty images
19 января 2021, 11:44
Итальянский Торино 18-го января разорвал контракт с главным тренером Марко Джампаоло.
Пресс-служба клуба уже сообщила, что новым коучем туринского клуба стал Давиде Никола.
Пока неизвестно, на какой срок заключен контракт с 47-летним специалистом.
Последним место работы Николы была Дженоа, которую он тренировал до лета 2020 года. Также он поработал в Удинезе, Кротоне, Бари и других клубах.
К слову, в бытность карьеры футболиста он выступал за Торино.
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