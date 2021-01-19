Италия

"Россонери" желают усилить состав игроками "сине-гранатовых.

Милан рассматривает возможность подписания двух футболистов Барселоны, сообщает издание Mundo Deportivo.

Речь идет о представителях оборонительной линии — Хуниоре Фирпо и Самуэле Умтити, которые не получают достаточно игровой практики в стане каталонцев.

Умтити большую часть текущего сезона восстанавливался из-за повреждения колена. На счету француза в этом сезоне всего четыре матча.

Испанский футболист же так и не стал основным в команде Рональда Кумана, приняв участие всего в 10 поединках (351 минута), в которых ему удалось отличиться одной результативной передачей.

Напомним, что ранее Милан подписал хорватского нападающего Марио Манджукича.