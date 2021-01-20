Бельгийский нападающий заинтересовал одного из лидеров итальянской Серии А.
Дивок Ориги, Getty Images
20 января 2021, 09:50
По информации итальянского журналиста Николо Скиры, миланский Интер заинтересовался возможностью перехода нападающего английского Ливерпуля на правах арендного соглашения.
Сообщается, что 25-летний бельгийский футболист был предложен руководством "красных" одному из лидеров итальянской Серии А, после чего стороны начали обсуждение деталей возможного трансфера.
В ткущем сезоне Ориги не удается получать достаточно игровой практики, в результате чего он принял участие лишь в 10 матчах своей команды (339 минут), по разу оформив результативный удар и голевую передачу.
Действующее соглашение игрока с Ливерпулем рассчитано до лета 2024 года, а его текущая трансферная стоимость составляет 16 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.
Следующий матч "красных", с возможным участием в нем Дивока Ориги, состоится в четверг, 21 января, когда Ливерпуль на своем поле будет принимать Бернли.