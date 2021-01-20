Италия

Бельгийский нападающий заинтересовал одного из лидеров итальянской Серии А.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, миланский Интер заинтересовался возможностью перехода нападающего английского Ливерпуля на правах арендного соглашения.

Сообщается, что 25-летний бельгийский футболист был предложен руководством "красных" одному из лидеров итальянской Серии А, после чего стороны начали обсуждение деталей возможного трансфера.

В ткущем сезоне Ориги не удается получать достаточно игровой практики, в результате чего он принял участие лишь в 10 матчах своей команды (339 минут), по разу оформив результативный удар и голевую передачу.

Действующее соглашение игрока с Ливерпулем рассчитано до лета 2024 года, а его текущая трансферная стоимость составляет 16 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Следующий матч "красных", с возможным участием в нем Дивока Ориги, состоится в четверг, 21 января, когда Ливерпуль на своем поле будет принимать Бернли.