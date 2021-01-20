Италия

Наставник Ромы прокомментировал сенсационный вылет его команды из Кубка Италии.

Уже на стадии 1/8 финала Кубка Италии римская Рома была вынуждена распрощаться с возможностью участия в данном турнире, в дополнительное время уступив Специи (2:4). При этом, подопечные Паулу Фонсеки обеспечили себе гарантированное техническое поражение, нарушив правила регламента турнира относительно допустимого числа замен.

Главный тренер "волков" Паулу Фонсека в своем послематчевом интервью заявил, что его команда "сделала достаточно для того, чтобы одержать победу", а скандальный эпизод с несоблюдением количества замен "команда обсудит на внутренней кухне".

"У нас было непростое начало игры с пенальти на первых минутах, от чего было сложно отойти, — заявил португальский специалист, — После этого, мы создали много моментов, забили два мяча, но сами свели свои шансы на нет двумя удалениями в овертайме.

Психологически тяжелый момент для нас, ведь мы рассчитывали на продвижение в Кубке, однако я не могу сказать, что моя команда где-то недорабатывала. Остается только готовится к следующей игре".

Паулу также обсудил отдельные тактические моменты в игре его команды: "В матче против Лацио мы попробовали перейти на игру в два форварда, что не сработало для нас в полной мере. Однако сегодня мы вновь попробовали так сыграть, и создали достаточно голевых моментов. Подвела реализация.

Специя практически ничего не создавала по ходу всего поединка, поэтому я решил разместить Кристанте в глубине нашей линии атаки, дабы дать еще большую динамику. Обернулось это большим количеством пропущенных мячей.

Мы проиграли Аталанте, Наполи и Лацио из-за того, что не смогли собраться после пропущенных мячей. Сегодня я увидел достойную реакцию на 0:2 в стартовом отрезке. Мы могли не только отыграться в основное время, но и уйти от овертайма".

Неудачные результаты выступлений его команды закономерно поставили под сомнение дальнейшее будущее Фонсеки на посту главного тренера римского коллектива, однако сам наставник предпочитает об этом не думать: "Я был готов к отставке с первого дня моего прибытия в Рим. Мы находимся там, где позволяет наша игра. Я полностью доверяю своей команде. Логично, что когда мы проигрываем, то ко мне появляется много вопросов. В такой ситуации остается лишь продолжать работать", — подытожил португалец.

Свой следующий матч римская Рома также проведет против Специи, но уже в рамках Серии А.