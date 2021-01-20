Италия

Украинец снова попал в стартовый состав бергамского клуба.

Аталанта сыграет в гостях с Удинезе в рамках перенесенного поединка 10-го тура Серии А.

Главный тренер бергамцев Джан Пьеро Гасперини определился с составом на данный поединок.

Украинец Руслан Малиновский сыграет в данной встрече с первых минут.

Состав Аталанты: Голлини — Толой, Паломино, Ромеро - Хатебур, де Рон, Пессина, Мехле, Малиновский, Миранчук — Муриэль.

Запасные: Спортьелло, Росси, Шутало, Джимсити, Руджери, Госенс, Сапата, Фройлер, Иличич, Ламмерс, Кальдара, Депаоли

Матч Удинезе — Аталанта состоится сегодня, 20-го января. Начало матча — в 16:00 по киевскому времени.

Ранее Малиновский заработал одну из худших оценок игроков основы Аталанты за матч с Дженоа