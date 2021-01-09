Италия

Статистический портал высоко оценил игру украинца.

В поединке 17-го тура итальянской Серии А Аталанта отправилась в гости к Беневенто, где добыла разгромную победу со счетом 4:1.

Авторитетный статистический портал Whoscored оценил игру участников поединка. Так, Руслану Малиновскому, который отметился результативной передачей, поставили 7,6 балла — одна из лучших оценок в матче.

MVP встречи стал Йосип Иличич, который удостоился максимального балла.

В текущем сезоне Руслан Малиновский забил гол и отдал три результативные передачи за Аталанту в 16 матчах.

Напомним, что Малиновский стал лидером по голам из-за штрафной в ТОП-5 лигах Европы за 2020 год.