Италия

Действия украинца оценили по достоинству.

В рамках доигровки матча 10-го тура итальянской Серии А Атланта сыграла вничью с Удинезе (1:1).

Авторитетный портал WhoScored, по традиции, раздал оценки футболистам после игры.

Так лучшим игроком встречи стал Маттео Пессина с баллом 7,3. У Удинезе Самир также получил аналогичную оценку.

Что качается Руслана Малиновского, то его действия эксперты оценили в балл 7,2, что является очень неплохим среди остальных.

Отметим, что после 18 матчей Аталанта занимает шестое место в таблице чемпионата Италии с 33 очками в своем активе.

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