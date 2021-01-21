Италия

Главный тренер неаполитанцев дал комментарий после матча с Ювентусом.

Ювентус обыграл Наполи в матче за Суперкубок Италии со счетом 2:0. Дженнаро Гаттузо поблагодарил своих футболистов за игру и отметил, что обе команды имели мало шансов для гола.

"Я должен поблагодарить своих игроков, поскольку они сделали то, что могли. Они были немного робкими, особенно в первом тайме, но отреагировали на гол.

Обе команды уважали друг друга, это был шахматный поединок, ни у одной из сторон не было много возможностей для гола. Ни один из нас не сыграл идеально. Они пытались использовать скорость своих нападающих, но большую часть времени мы блокировали им пространство.

Я также должен сказать, что поле было в ужасном состоянии, и на нем было нелегко играть в футбол. Это не оправдание, мы оба пострадали от этих условий", — приводит слова Гаттузо Football Italia.

На Football.ua доступно полное видео матча за Суперкубок Италии между Ювентусом и Наполи.