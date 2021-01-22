Италия

Главный тренер Милана считает, что Марио Манджукич находится в отличной форме.

Стефано Пьоли считает, что новичок Милана Марио Манджукич уже готов выйти на поле и вполне может составить ударный дуэт со Златаном Ибрагимовичем.

"Марио уже сейчас готов играть, – цитирует тренера официальный сайт Милана. – Ему не нужно время на акклиматизацию, он в отличной физической форме, а то, что он давно не играл, только добавляет желания".

"Я слышал, как некоторые говорят, будто Манджукич не сможет играть вместе с Ибрагимовичем, но я с этим не согласен, и мои помощники тоже. Да, им понадобится какое-то время на то, чтобы сыграться и найти общий ритм, но не думаю, что это будет долго".

Матч 19-го тура чемпионата Италии Милан — Аталанта запланирован на субботу, 23 января. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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