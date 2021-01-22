Италия

Артуро Калабрези продолжит карьеру на Сардинии.

Болонья и Кальяри согласовали трансфер центрального защитника Артуро Калабрези — сообщил официальный сайт "островитян".

24-летний Калабрези до окончания сезона-2020/21 будет выступать за Кальяри на правах аренды, после чего "кастедду" получат право выкупить его контракт у Болоньи.

Защитник, который провел в общей сложности 54 матча за различные юношеские и молодежные сборные Италии (2 гола), является воспитанником Ромы, однако не сыграл ни минуты за первую команду «волков», выступая за Ливорно (12 матчей во всех турнирах, 1 гол), Брешию (44, 1), Специю (2, 0), Фоджу (9, 0), Болонью (21, 1) и Амьен (9, 1).

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