Италия

Голкипер Ювентус рассказал об инциденте после финального свистка в матче за Суперкубок Италии.

В своем интервью итальянскому подразделению Sky Sports, на фоне победы его команды в матче за Суперкубок Италии-2021, голкипер туринского Ювентуса Войцех Щесны рассказал о причине, почему он не попал ни на одну командную фотографию после финального свистка.

"Да, это было действительно забавное стечение обстоятельств, — сказал польский страж ворот, — сразу же после финального свистка меня выдернули из празднующей толпы для того, чтобы отправить в специальную комнату для прохождения допинг-теста. У меня просто не было физической возможности отпраздновать успех вместе с партнерами.

Жаль, потому что, как я видел, они знатно повесились. Впрочем, на мое восприятие успеха это никак не повлияло".

В то же самое время, Щесны спешит остудить эмоции перед следующей игрой в рамках Серии А против Болоньи: "Суперкубок — это хорошо, но через каких-то два дня нам предстоит играть в гостях у Болоньи, поэтому о добытом трофее придется забыть. Мы были хороши против Наполи, но останавливаться на достигнутом не намерены".

Матч Ювентус — Болонья состоится 24 января, в 13:30 по киевскому времени.