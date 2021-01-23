Между главным тренером Ромы Пауло Фонсекой и лидером команды Эдином Джеко произошел серьезный конфликт.
фонсека и джеко, getty images
23 января 2021, 15:57
Corriere dello Sport сообщает, что Паулу Фонсека перед матчем со Специей сообщил команде об исключении Эдина Джеко из состава на игру. Это решение также включает в себя лишение игроком капитанской повязки.
Издание отмечает, что между нападающим и тренером уже давно были сложные отношения, но после недавнего кубкового матча против той же Специи они окончательно испортились. Эдин был крайне недоволен, что его выпустили всего на 30 минут и даже вступил в перепалку сперва с одним из тренеров Ромы, а затем и с Фонсекой.
В раздевалке "волков" многие были удивлены решением тренера, но мнения игроков разделились — часть футболистов поддерживают Фонсеку, часть — Джеко.
При этом, издание отмечает, что футболиста уже предложили Вест Хэму.
Интересно, что на предматчевой пресс-конференции Фонсека сообщил, что у боснийца повреждение.