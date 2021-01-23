Италия

Между главным тренером Ромы Пауло Фонсекой и лидером команды Эдином Джеко произошел серьезный конфликт.

Corriere dello Sport сообщает, что Паулу Фонсека перед матчем со Специей сообщил команде об исключении Эдина Джеко из состава на игру. Это решение также включает в себя лишение игроком капитанской повязки.

Издание отмечает, что между нападающим и тренером уже давно были сложные отношения, но после недавнего кубкового матча против той же Специи они окончательно испортились. Эдин был крайне недоволен, что его выпустили всего на 30 минут и даже вступил в перепалку сперва с одним из тренеров Ромы, а затем и с Фонсекой.

В раздевалке "волков" многие были удивлены решением тренера, но мнения игроков разделились — часть футболистов поддерживают Фонсеку, часть — Джеко.

При этом, издание отмечает, что футболиста уже предложили Вест Хэму.

Интересно, что на предматчевой пресс-конференции Фонсека сообщил, что у боснийца повреждение.