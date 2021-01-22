Италия

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о подготовке к матчу против Специи.

Паулу Фонсека не опасается за свою работу перед матчем 19-го тура чемпионата Италии против Специи.

"Я постоянно ощущаю поддержку со стороны президента, поэтому не опасаюсь за свою работу в зависимости от результата ближайшего матча, – цитирует тренера официальный сайт Ромы. – Мы снова поговорили с ним буквально накануне пресс-конференции, и он снова выразил мне поддержку".

"Меня больше волнуют кадровые вопросы, поскольку с составом у нас дела хуже. Джеко получил ушиб в матче против Специи в Кубке и точно не сыграет с ней в чемпионате. Не готовы на 100 процентов Педро и Мхитарян, поэтому вопрос об их участии будем решать в день матча. У Педро шансов практически нет".

"Нам предстоит сложный поединок. Специя уже доказала свою силу, но в данной ситуации речь не идет о мести или реванше. Это другой турнир, в котором у команды свои задачи".

В 1/8 финала Кубка Италии 19 января Специя обыграла Рому в дополнительное время.

Матч Рома — Специя в 19-м туре Серии А запланирован на 23 января (начало в 16:00 по киевскому времени).

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