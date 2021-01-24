Италия

Шведский форвард Милана отметился неспортивным поступком в матче против Аталанты.

В поединке 19-го тура итальянской Серии А лидер текущего розыгрыша, Милан, на своем поле принимал бергамаскую Аталанту, по итогу крупно уступив одному из своих преследователей в турнирной таблице (0:3).

Милан — Аталанта 0:3 Видео голов и обзор матча

Подопечные Стефано Пьоли испытывали серьезные проблемы в построении собственных атак по ходу всего поединка, поэтому незадолго до финального свистка у лидера нападения "россонери" Златана Ибрагимовича начали сдавать нервы.

Последним голом в отчетной игре стал точный удар форварда Аталанты Дувана Сапаты на 77-й минуте, который в скором времени сошелся в словесной перепалке с именитым шведским форвардов, во время которой игрок в красно-черной футболке позволил себе сказать нелицеприятную фразу в адрес оппонента: "Я забил больше голов, чем ты сыграл матчей за всю свою карьеру", — сумели считать с губ нападающего Милана специалисты издания Marca.

К чести Сапаты, игрок "Богини" остался в стороне от высказывания, проигнорировав резкий выпад соперника.

Стоит отметить, что в чем-то Златан действительно прав. Швед сумел забить уже 480 голов за свою карьеру, в то время как Сапата провел 334 поединка за свою менее продолжительную карьеру.

Милан постарается реабилитироваться за поражение Аталанте уже в скором времени, когда сыграет в дерби против Интера в рамках Кубка Италии в середине следующей недели.