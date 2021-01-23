Италия

Выход на поле опытного форварда не спас Милан от домашнего разгрома.

В 19-м туре чемпионата Италии в составе Милана дебютировал самый, пожалуй, звездный новичок лидера Серии А Марио Манджукич.

34-летний хорват вышел на поле Сан-Сиро на 70-й минуте матча против Аталанты вместо Саму Кастильехо при счете 0:2, однако форварду не удалось помочь своей новой команде. Более того, в его присутствии Аталанта довела счет до крупного.

К счастью для Милана, он сохранил свое лидирующее положение, поскольку в параллельном матче Интер сыграл вничью с Удинезе.

За свою карьеру Марио провел 89 матчей за национальную сборную Хорватии (33 гола) и выступал за Марсонию (23 матча во всех турнирах, 14 голов), Загреб (57, 17), Динамо Загреб (128, 63), Вольфсбург (60, 20), Баварию (88, 48), Атлетико (43, 20), Ювентус (162, 44) и Аль-Духаил (10, 2).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.