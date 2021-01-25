Италия

Римский клуб продолжит сотрудничество с итальянским специалистом.

После победы над Сассуоло (2:1) в матче 19-го тура Серии А, главный тренер Лацио Симоне Индзаги сообщил, что в ближайшее время он продлит контракт с клубом.

"Вчера я видел президента, он сказал мне, что контракт готов, поэтому я жду его подписания", — приводит слова Индзаги Football-Italia.

Индзаги возглавил Лацио в апреле 2016 года и вместе с ним римляне выиграли три трофея — Кубок Италии и дважды Суперкубок страны.

После 19 туров Лацио набрал 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее стало известно, что Лацио заинтересовался возможностью подписания Тодибо.