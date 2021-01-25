Лоренцо Коломбо будет набираться опыта в Кремонезе.
Лоренцо Коломбо, Getty Images
25 января 2021, 14:30
Милан и Кремонезе согласовали аренду до конца сезона нападающего Лоренцо Коломбо — утверждает Джанлука Ди Марцио.
С приходом в Милан Марио Манджукича и восстановления после травмы Анте Ребича у 18-летнего форварда практически нет шансов на игровую практику в первой команде, поэтому до лета 2021 года он будет стажироваться в Серии В, где Кремонезе еще не потерял шансов пробиться в плей-офф за путевку в Серию А (14-е место и отставание в 9 очков от заветной 8-й позиции).
Арендовать Коломбо также хотела Брешия, но руководство "дьяволов" одобрило вариант с Кремонезе.
Лоренцо провел за первую команду Милана 5 матчей в Серии А (0 голов), 1 поединок в Кубке Италии (0) и 5 встреч в Лиге Европы (1).
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