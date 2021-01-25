Италия

Лоренцо Коломбо будет набираться опыта в Кремонезе.

Милан и Кремонезе согласовали аренду до конца сезона нападающего Лоренцо Коломбо — утверждает Джанлука Ди Марцио.

С приходом в Милан Марио Манджукича и восстановления после травмы Анте Ребича у 18-летнего форварда практически нет шансов на игровую практику в первой команде, поэтому до лета 2021 года он будет стажироваться в Серии В, где Кремонезе еще не потерял шансов пробиться в плей-офф за путевку в Серию А (14-е место и отставание в 9 очков от заветной 8-й позиции).

Арендовать Коломбо также хотела Брешия, но руководство "дьяволов" одобрило вариант с Кремонезе.

Лоренцо провел за первую команду Милана 5 матчей в Серии А (0 голов), 1 поединок в Кубке Италии (0) и 5 встреч в Лиге Европы (1).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.