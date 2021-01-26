Наставник "россонери" высказался о турнире.
Стефано Пьоли, Getty Images
26 января 2021, 08:30
Главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился мыслями накануне поединка 1/4 финала Кубка Италии против Милана.
"Нам действительно интересно выступать в Кубке Италии и в 1/4 финала нам предстоит очень важная игра. Серия А – совсем другая история, там следующее дерби предстоит только через месяц, а перед этим нас ждут другие важные матчи.
Мы сыграем с сильным соперником и хотим отыграться после поражения от Аталанты. Наша цель — победа в Кубке Италии.
Нам не очень повезло с жеребьевкой, у нас сложнейшая сетка, но чтобы выиграть Кубок Италии, надо быть готовым сыграть с кем угодно", — приводит слова Пьоли Football Italia.
Ранее Football.ua анонсировал матч четвертьфинала Кубка Италии между Миланом и Интером.