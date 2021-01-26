Италия

Наставник "россонери" высказался о турнире.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился мыслями накануне поединка 1/4 финала Кубка Италии против Милана.

"Нам действительно интересно выступать в Кубке Италии и в 1/4 финала нам предстоит очень важная игра. Серия А – совсем другая история, там следующее дерби предстоит только через месяц, а перед этим нас ждут другие важные матчи.

Мы сыграем с сильным соперником и хотим отыграться после поражения от Аталанты. Наша цель — победа в Кубке Италии.

Нам не очень повезло с жеребьевкой, у нас сложнейшая сетка, но чтобы выиграть Кубок Италии, надо быть готовым сыграть с кем угодно", — приводит слова Пьоли Football Italia.

Ранее Football.ua анонсировал матч четвертьфинала Кубка Италии между Миланом и Интером.