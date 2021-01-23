Италия

Испанский нападающий так и не стал ключевым игроком в составе Наполи.

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что неаполитанский Наполи получил одобрение от своего нападающего Фернандо Льоренте процесса переговоров о возможном трансфере во фриульский Удинезе.

35-летний испанский форвард перешел в состав "южан" в качестве свободного агента в начале осени 2019 года, однако за полтора сезона так и не стал основным форвардом команды.

В текущем сезоне в его активе числятся пять появление в стартовом составе (56 минут), в течении которых результативных действий со стороны нападающего не произошло.

Закрытие сделки, как сообщает источник, запланировано на понедельник, 25 января, при этом Наполи не включил футболиста в заявку на матч Серии А в воскресенье, 24 января, против Вероны.

Стоит отметить, что "мастифы" также заинтересованы в данном переходе, так как они претендуют на нападающего Удинезе Кевина Лазанью, на позицию которого и перейдет опытный испанский футболист.

Действующее соглашение с Наполи у Льоренте подходит к концу летом 2021 года, а его трансферная стоимость составляет 1 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

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