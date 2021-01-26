Италия

Итальянский специалист был наказан за слишком агрессивные разговоры с арбитрами.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте был дисквалифицирован на два матча, сообщает Football-Italia.

Наставник "нерадзурри" был наказан за инцидент, который произошел во время матча против Удинезе (0:0) в минувшие выходные, когда специалист был удален главным арбитром Фабио Мареской.

Конте обвинял рефери в том, что он систематически ошибается в пользу соперников и выкрикивал в адрес арбитра оскорбительные слова.

Таким образом, Конте будет вынужден пропустить поединки Серии А против Беневенто и Фиорентины. Помимо этого, итальянец был оштрафован на 20 тысяч евро.

Напомним, что сегодня состоится четвертьфинальный матч Кубка Италии, в котором Интер примет Милан. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.