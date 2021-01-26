Чтиво

Football.ua вспоминает период работы главного тренера Динамо на Апеннинском полуострове.

Карьера главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу богата на взлёты и падения. И сложно сказать, к чему именно относить период усердного труда Мистера в Италии. С одной стороны – это был первый и единственный опыт работы румынского специалиста в топовом европейском чемпионате. С другой – сплошные неудачи, которые лишь изредка приукрашивались минимальным позитивом. Истина всегда где-то посередине, и данный случай – не исключение.

В этой статье мы вспомним историю легендарного для румынского и украинского футбола человека на Апеннинском полуострове.

Пизанская башня, которая так и не была построена

В 1990-м году 44-летний Луческу эффектно попрощался с родным Динамо – не киевским, а бухарестским. Сезон-1989/1990 запомнился для "красных псов" не только долгожданным чемпионством и полуфиналом Кубка обладателей кубков, но и прощальным матчем самого Мирчи… в роли играющего тренера! 16 мая 1990-го года Луческу предпринял такой символичный жест, выйдя на поле и почувствовав на себе всю любовь столичных трибун, после чего отправился тренировать итальянскую Пизу, которая едва вышла в Серию А.

Опыт этот вышел неудачным – команда сразу же отправилась обратно в Серию В. Из интересного отметим, что в том же сезоне состав "нерадзурри" (да, эта команда имеет те же цвета, что и Интер) усилил 20-летний Диего Симеоне, для которого это была первая ступенька и в итальянской, и в европейской карьере.

Тогда Пабло еще не успел стать тем цербером центра поля, которым его все знали потом, да и вообще командочка была довольно атакующая и безбашенная – хотелось сказать, что по-хорошему, но нет, итоговое 16-е место из 18-ти говорит об обратном. В атаке погоду делали Маурицио Нери, Микеле Падовано и Ламберто Пьованелли, однако много забивая, Пиза много и пропускала. Закончил свой недолгий союз с "башнями" Мирча неудачно – 10 марта 1991-го года в рамках 24-го тура команда проиграла на выезде конкурентам из Кальяри со счетом 1:2, и румынский специалист был уволен со своего поста.

Из однозначного позитива: именно в этой команде Луческу познакомился с Адриано Баккони, который к моменту его прихода в клуб работал там уже на протяжении года. В штабе румына он стал, если выразиться по-современному, неким тренером-аналитиком, и до сих по период работы в Пизе Мистер вспоминает именно в контексте знакомства и сотрудничества с Баккони, который был мастером анализа матчей с точки зрения тактических и технических моментов.

Неудивительно, что забрал он своего нового соратника и на свое новое место работы – Брешию.

Летали ласточки, по Сериям летали…

Период работы Мирчи в Брешии, которую он принял в том же 1991-м, можно назвать одним из самых противоречивых в богатой тренерской карьере румына. С одной стороны, есть лишь один клуб, где он проработал дольше – это донецкий Шахтер, и еще один, где проработал плюс-минус столько же – родное бухарестское Динамо на заре карьеры.

Можно ли оценить его работу на посту алленаторе бело-голубых положительно? А вот тут вопрос. С одной стороны, это были постоянные метания между Сериями, и в элите итальянского футбола ни разу не удалось удержаться больше, чем на год. С другой — на протяжении всей пятилетки состав команды выглядел максимально скромно. До той меры, что, после выхода в Серию А (а туда Мирча вывел команду с первой попытки) Мистеру пришлось призывать на помощь целый десант земляков – великого Георге Хаджи, который транзитом через Брешию совершил переход из Реала в Барселону, а также Флорина Радучу и Иона-Овидиу Сабэу.

Тогда же, 1992-ом году, пришел в команду и Дорин Матеуц, однако ему уж совсем не удалось заиграть – всего четыре игры за клуб. К слову, нельзя забывать, что тогда в Италии действовал лимит на количество легионеров, и Мистер полностью забивал его земляками. В 1994-м к их числу присоединился еще и Дануц Лупу, который затем вместе с Луческу отправился в Рапид.

Самое показательное, что наиболее знаменитый из вышеперечисленных – Георге Хаджи, вовсе не был фаворитом Мирчи. Значительно больше Луческу хотел видеть в команде форварда Фиорентины Мариуса Лекетуша, которым восторгался еще с тем времен, когда тот хоронил его бухарестское Динамо в играх за Стяуа. Но что сказать: Реал Овьедо оказался проворнее "ласточек". Кто-то может заявить, что такая любовь к своим была неким самодурством, но нет, уроженцы Дакии давали результат. Из 36 голов, забитых командой в первом сезоне после выхода в Серию А, на их счету оказалось 22: Радучу поразил киперов команд-соперниц 13 раз (больше трети общекомандных мячей! Жаль, в Милане паренек не заиграл…), Хаджи – 5, Сабэу – 4.

Кстати, про голы. Мы говорили, что Пиза Луческу была невероятно веселой командой, которая много забивала и много пропускала. Ее противоположностью же была Брешия Луческу – в сезоне-1992/1993, когда команды ворвалась в элиту, она забила меньше всех (36 мячей), и пропустила лишь 44 гола, тогда как тоже вылетевшие Анкона и Пескара вынимали мяч из сеток своих ворота больше 70 раз, Фиорентина же (тогда в Италии понижались в классе 4 команды) – 56 раз.

Немножко отойдем от темы и сделаем лирическое отступление, задав один вопрос: вы не находите никаких параллелей? По Украине мы уже знаем двух Луческу – того, который играет в элегантный футбол в качестве тренера Шахтера, и того, который пытается построить нечто максимально прагматичное в Динамо. То есть это тренер, который не зациклен на одном варианте футбола – он постоянно подстраивается и под своих футболистов, и под соперников. Как мы видим, так уже было и в далекие для румына итальянские времена.

Чего руководство клуба Мирче не простило, так это когда второй вылет из Серии А дополнился ужасным стартом в новом розыгрыше Серии В, который в итоге команда, доигрывая уже без Луческу, закончила на 16-й строчке, тем самым еле спасшись от Серии С. Вот тогда роман Мистера и "ласточек" подошел к концу.

Однако нечто памятное для всего итальянского, а то и мирового футбола он за собой в этой команде оставил. И имя этому нечто — Андреа Пирло. Да, 16-летний еще не Маэстро провел при Луческу-тренере в Брешии всего одну игру, но затем судьба свела их еще и в Интере.

Конечно, нельзя забывать, что немалую роль в становлении Андреа-футболиста сыграл Эдоардо Рейя, заменивший Луческу в Брешии и снова вернувший ее в элиту, но первый тренер во взрослом футболе – это всегда особенно.

К слову, сам нынешний алленаторе Ювентуса никогда не упускает возможности выразить румыну слова благодарности. Он об этом писал в своей автобиографии, а перед октябрьским киевским матчем Динамо-Ювентус львиная доля пресс-конференции была посвящена именно приязненным словам итальянца в адрес румына. В день игры же ученик и учитель обменялись любезностями уже на НСК Олимпийский.

И опять двадцать пять…

Далее – Реджана. Пожалуй, одна из самых неприятных страниц в биографии Луческу.

Сезон-1996/1997 в исполнении едва вышедших в Серию А квадратных голов – это тихий кошмар. Последнее 18-е место, больше всего пропущенных (67), меньше всего забитых (28), меньше всего побед, и обе эти победы, которых с горем пополам набралось аж две, случились на выезде. Неудивительно, что по ходу розыгрыша румына на его посту сменил Франческо Оддо…

Немного выделялся в лучшую сторону среди того ужаса россиянин Игорь Симутенков, затем успевший поиграть за Болонью и Тенерифе. Московский динамовец забил 6 мячей в сезоне и стал ее лучшим бомбардиром. Без земляков тут тоже не обошлось (Сабэу из Брешиа). Более того – в карьере Мистера есть лишь три команды, в которых он работал без румынских футболистов – Пиза, на самом старте заграничной карьеры, Интер, где он пробыл совсем недолго, а также питерский Зенит, в котором, судя по некоторым интервью самого Луческу уже после ухода из клуба, к нему не всегда прислушивались.

А так – даже в Киев почти сразу Тудор Белуцэ пожаловал!

А если бы чуть не тогда?!

После провала в Реджане Мирча отправился на Родину, где принял столичный Рапид. Это вообще отдельная история, ибо румын за свою карьеру возглавлял Динамо Бухарест и Рапид Бухарест, Галатасарай и Бешикташ (пусть эти дерби и не такие страстные, как ДБ-Стяуа и Галатасарай-Фенербахче), а потом Шахтёр и вот Динамо Киев.

Отечественным "железнодорожникам" Мистер с ходу подарил Кубок страны и серебряные медали чемпионата, а на следующий сезон – само чемпионство. Второе в истории клуба и первое за 22 года, на минуточку! Правда, по ходу того розыгрыша Мистер уходил в Интер. Как оказалось, совсем ненадолго.

90-е годы — период сплошных разочарований для "нерадзурри". Если считать десятилетие от "нулевого" года (что неправильно, но сейчас не об этом), то именно те времена — это единственное десятилетие в истории величайшего клуба, когда он не выиграл ни одного Скудетто.

И одним из самых катастрофичных сезонов на всём этом фоне можно смело назвать розыгрыш-1998/1999, в волны которого успел нырнуть и Мирча Луческу, 1 декабря 1998-го года сменивший Луиджи Симони, но уже через несколько месяцев, 21 марта 1999-го, передавший бразды правления командой Лучано Кастеллини. Но и тот стал не последним алленаторе "нерадзурри" в сезоне, ибо вскоре его заменил Рой Ходжсон! А англичанина в начале нового розыгрыша – Марчелло Липпи…

В общем, не в оправдание румыну, но попади он в клуб калибра Интернационале в менее лихорадочное время — глядишь и проработал бы успешнее. А так — принял "змей" на 7-м месте, а по ходу дела опустил на 9-е. Закончили интеристы сезон "посередине" — на 8-м.

Безусловно, работа в клубе с таким грозным именем, да еще и во времена шальных денег Массимо Моратти (пусть их на себе Мирча ощутить толком и не успел), не могла не оказать огромное влияние на карьеру Луческу. Один простой пример: осенью главный тренер киевского Динамо называл сборную лучших игроков, которые работали под его руководством, и вошли в нее сразу семеро футболистов того состава "нерадзурри". Пусть Симеоне и Пирло, скорее всего, оказались в ней не только и не столько за интеровский период, хотя все может быть.



Чего уж долго объяснять, вот она:

Пальюка — Дзанетти, Бергоми, Ракицкий, Миколенко — Пирло, Фернандиньо (Симеоне) — Хаджи (Дуглас Коста), Баджо, Виллиан – Роналдо

Заканчивая тему Интера: тогда, как мы уже сказали, в миланском клуба мало что соответствовало логике. Даже то, почему в тот момент выбор пал именно на Луческу – очень большой вопрос. Ведь давайте смотреть правде в глаза – 53-летний тренер к тому дню достиг весомых тренерских успехов только в родной Румынии. Возможно, видели потенциал… но чего ж тогда не дали времени поработать, а?!

В общем, после 0:4 от Сампдории этот недолговременный союз распался. Запомнился он, помимо всего прочего, конфликтом с эксцентричным и неординарным Тарибо Уэстом (хотя тут сложнее сказать, кто с этим парнем не ругался!), позднее ставшим пастором, а также вылетом из ½ Кубка Италии от Пармы и из ¼ Лиги чемпионов от Манчестер Юнайтед.

А дальше… дальше было, как мы уже сказали, чемпионское возвращение в Рапид, после чего последовала та великая история. Сначала в Турции, а затем в Украине. И украинская часть, как мы знаем, продолжается.

Глеб Скрипченко, Football.ua