Италия

Стали известны стартовые составы команд для четвертьфинального поединка Кубка Италии, в котором сыграют миланский Интер и Милан.

Принципиальное миланское дерби, в котором Интер будет выступать хозяином на Джузеппе Меацца, ожидает нас в рамках четвертьфинала Кубка Италии.

В отличии от предыдущего поединка Серии А против фриульского Удинезе (0:0), Антонио Конте сделал несколько изменений в стартовом составе своей команды. Так, Александар Коларов дополнил тройку защитников вместо Бастони, по флангам полузащиты расположатся Дармиан и Перишич, а пару Лукаку в нападении составит Алексис Санчес.

Стефано Пьоли, в свою очередь, предоставил игровое время голкиперу Тэтэрушану, Далот и Романьоли выйдут в линии обороны, Мейте переместится в опорную зону в пару к Кессье, а Салемакерс и Браим Диас расположатся в линии атакующих полузащитников.

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Коларов — Дармиан, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич — Лукаку, Санчес.

Запасные: Паделли, Раду, Хакими, Гальярдини, Мартинес, Сенси, Раноккья, Янг, Эриксен, Бастони, Пинамонти.



Милан: Тэтэрушану — Далот, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Мейте, Кессье — Салемакерс, Диас, Леау — Ибрагимович.