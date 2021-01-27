Футболисты повздорили в миланском дерби.
Лукаку и Ибрагимович, getty images
27 января 2021, 08:51
В рамках 1/4 финала Кубка Италии Интер сумел с минимальным преимуществом обыграть Милан (2:1).
В концовке первого тайма произошла стычка двух бывших одноклубников Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича, в ходе которой футболисты чуть было не подрались.
Футболисты в результате нее получили по желтой карточке, а Златан, в итоге, с поля удалился за грубый подкат во втором тайме.
Как сообщает издание Sportmediaset, стычка началась после того, как швед выкрикнул в адрес бельгийца оскорбительную фразу: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел". На что Лукаку ответил Ибре:
"Хочешь поговорить о моей маме, сукин сын?".
Скорее всего, речь идет про давний эпизод, времен карьеры Лукаку в Эвертоне. Он не продлил контракт с "ирисками" из-за вуду, и, после паломничества в Африке, по советам мамы, должен был уйти в Челси, но перешел в МЮ.
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