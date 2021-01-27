Италия

Украинский полузащитник сравнял счет в поединке.

Аталанта и Лацио сражаются в рамках четвертьфинала Кубка Италии в Бергамо в матче, в котором Руслан Малиновский вышел с первых минут.

Украинский полузащитник сумел отплатить тренеру за доверие уже в конце первой половины игры, сделав счет 2:2.

Малиновский получил мяч от Муриэля в районе одиннадцатиметровой отметки и пробил точно в угол.

Предлагаем вашему вниманию видео эпизода:

Матч Аталанта — Лацио начался в 18:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.