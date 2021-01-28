На опытного стража ворот все еще рассчитывают.
Джанлуиджи Буффон, Getty Images
28 января 2021, 08:55
Главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло заявил о намерении продлить контракт с легендой клуба вратарем Джанлуиджи Буффоном.
"Мы надеемся, что он примет предложение продлить контракт. Сейчас он в очень хорошей форме и готов помогать команде.
Каждый день Джанлуиджи доказывает, что все еще может играть в футбол, и мы все будем очень счастливы, если он будет продолжать это делать", — цитирует Пирло Football Italia.
Нынешний контракт 43-летнего кипера рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне на счету Буффона семь матчей за "старую сеньору", четыре из которых он сыграл на ноль.
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