Италия

На опытного стража ворот все еще рассчитывают.

Главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло заявил о намерении продлить контракт с легендой клуба вратарем Джанлуиджи Буффоном.

"Мы надеемся, что он примет предложение продлить контракт. Сейчас он в очень хорошей форме и готов помогать команде.

Каждый день Джанлуиджи доказывает, что все еще может играть в футбол, и мы все будем очень счастливы, если он будет продолжать это делать", — цитирует Пирло Football Italia.

Нынешний контракт 43-летнего кипера рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне на счету Буффона семь матчей за "старую сеньору", четыре из которых он сыграл на ноль.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.