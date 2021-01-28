Италия

Действующий чемпион страны регулярно подбирается к завоеванию трофея.

Как сообщает статистический портал Opta, благодаря победе над СПАЛ (4:0) в четвертьфинальном поединке Кубка Италии, туринский Ювентус оформил уверенный выход в следующий раунд, который стал для него восьмым за последние десять сезонов.

Стоит отметить, что с преодолением полуфинального рубежа в данный период у "зебр" периодически возникали проблемы — 6 удачных попыток, что также справедливо и в отношении решающих поединков в битве за трофей — 4 завоевания кубка Италии (2015 — 2018).

Соперник туринского Ювентуса в следующем раунде уже известен — им стал Интер, который несколькими днями ранее обыграл Милан в миланском дерби (2:1).

"Бьянконери" и "нерадзурри" уже встречались ранее в текущем сезоне — Интер на своем поле сумел переиграть действующего чемпиона со счетом 2:0.

Полуфинальная стадия состоит из двух поединков: подопечные Андреа Пирло сыграют на выезде 3 февраля, а ответная игра состоится через неделю — 10 февраля.