Италия

Аргентинский форвард Интера не сможет перебраться в Ювентус или Милан.

В новый контракт нападающего Интера Лаутаро Мартинеса может быть включена специальная опция, которая не позволит ему перейти в состав Ювентуса или Милана. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, агенты 23-летнего аргентинца вчера провели очередную встречу с представителями Интера по поводу продления контракта.

Стороны близки к завершению переговоров по соглашению, которое будет рассчитано до лета 2024 года. В новом контракте будет оставлена клаусула в размере 111 миллионов евро, на которой настаивают агенты игрока.

Также отмечается, что новинкой в контракте Мартинеса будет специальный пункт, согласно которому, Ювентус или Милан, смогут выкупить футболиста только за 150 млн евро.

В нынешнем сезоне Мартинес провел 27 поединков во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.