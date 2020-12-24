Форвард не теряет надежд выиграть с клубом трофей.
Лаутаро Мартинес, Getty Images
24 декабря 2020, 01:49
В поединке 14-го тура итальянской Серии А Интер в тяжелом матче обыграл Верону (2:1).
Нападающий "нерадзурри" Лаутаро Мартинес, который стал автором первого гола команды, прокомментировал важную победу.
"Первый тайм можно занести нам в актив. Пусть мы и не забили в первые 45 минут, но мы же играли против непростой команды. А вот во втором тайме мы сделали то, что должны были — показали свое рвение".
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"Я переходил в Интер с целью выигрывать трофеи. Сейчас я чувствую, что Интер может выиграть Серию А, и я хочу стать частью этой победы. У нас бывают сложные игры, вроде этой. В таких мы обязаны больше напрягаться, дабы добыть три очка", — цитирует Мартинеса Football Italia.
После 14 туров Интер находится на втором месте в таблице Серии А с 33 очками в активе.
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