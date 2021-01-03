Италия

При этом хет-трик аргентинца оказался идеальным.

В матче 15-го тура чемпионата Италии против Кротоне Лаутаро Мартинес оформил свой первый хет-трик в составе Интера.

При этом хет-трик форварда "нерадзурри" оказался таким, который принято называть идеальным: гол правой ногой, гол левой ногой и гол головой — сообщает ОРТА.

Интересно, что в последний раз идеальный хет-трик удавался игроку Интера в марте 2017 года — его оформил Мауро Икарди в ворота Аталанты.

Ранее сообщалось, что в матче против Кротоне Ромелу Лукаку забил свой 50-й мяч за Интер.