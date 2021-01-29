Италия

Также один матч пропустит удаленный в 1/4 финала Златан Ибрагимович.

Федерация футбола Италии определила наказания для провинившихся в четвертьфинале Кубка Италии футболистов — сообщает Tuttosport.

Устроившие драку в Дерби Делла Мадоннина Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович пропустят по одному матчу в турнире. Это значит, что форвард Интера не сможет сыграть в первом полуфинале против Ювентуса (3 февраля), а нападающий Милана — первый кубковый матч следующего сезона.

Также Интер не сможет рассчитывать в первом полуфинале против Ювентуса на Ашрафа Хакими, перебравшего желтых карточек.

Также на один матч из-за перебора предупреждений дисквалифицированы Франк Кессье и Хосе Луис Паломино. Но если полузащитник Милана пропустит первый кубковый матч в следующем сезоне, то Паломино не поможет Аталанте в первом полуфинале Кубка Италии против Наполи.

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