Италия

Наставник "нерадзурри" прокомментировал перепалку форвардов в кубковом поединке.

Главный тренер Интера Антонио Конте высказался о конфликте между нападающим Интера Ромелу Лукаку и форвардом Милана Златаном Ибрагимовичем во время четвертьфинала Кубка Италии.

"Я тоже был игроком, поэтому я знаю, что во время матча может вспыхнуть гнев и возникают ситуации, когда ты злишься. Важно контролировать свой гнев.

Мне было приятно видеть Ромелу таким сосредоточенным. У Ибрагимовича есть решимость победителя, воина, и я думаю, что Ромелу растёт в этом аспекте.

Если честно, я рад видеть Лукаку таким воодушевлённым", — цитирует Конте Football Italia.

Напомним, нападающий гостей Златан Ибрагимович был удален с поля на 60-й минуте игры.

Первую желтую карточку он получил за стычку с форвардом "нерадзурри" Ромелу Лукаку в концовке первого тайма.