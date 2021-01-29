Италия

Римляне могут сменить главного тренера.

Массимилиано Аллегри заметили около отеля, в котором остановился спортивный директор Ромы Тиаго Пинто.

Итальянский специалист, вероятно, проводил переговоры относительно тренерской должности в стане "волков".

Будущее Паулу Фонсеки в Роме весьма туманно — португалец поссорился с Эдином Джеко и лишил того капитанской повязки.

Аллегри уже долгий период времени находится без работы после ухода из Ювентуса.

Отметим, что Паулу Фонсека полностью уверен в поддержке со стороны руководства римлян.