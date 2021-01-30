Подопечные Стефано Пьоли добыли важные три очка.
Матч Болонья - Милан, Getty Images
30 января 2021, 17:54
Болонья принимала Милан в рамках 20-го тура Серии А.
Счет в матче был открыт на 26-й минуте встречи. Форвард гостей Анте Ребич удачно сыграл на подборе после неудачно реализованного пенальти в исполнении Златана Ибрагимовича.
Спустя десять минут после начала второй половины встречи Милан заработал еще один одиннадцатиметровый, который забил уже Франк Кессье.
Подопечный Синиши Михайловича сумели отыграться лишь на 81-й минуте поединка благодаря голу Андреа Поли.
Болонья — Милан 1:2
Голы: Поли, 81 — Ребич, 26, Кесси, 55 (с пенальти)
Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Сумаро, Дейкс (Паласио) — Шутен (Поли), Домингес (Сванберг), Орсолини (Сков Ольсен), Сориано, Сансоне (Вингато) — Барроу
Милан: Доннарума — Калабриа, Томори, Романьоли, Эрнандес — Тонали (Беннасер), Кессье, Салемакерс, Леау (Манджукич), Ребич (Крунич) — Ибрагимович
Незабитый пенальти: Ибрагимович, 26
Удаления: Михайлович (не на поле), 55
Предупреждения: Дейкс, Сориано — Ребич
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.