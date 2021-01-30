Италия

Подопечные Стефано Пьоли добыли важные три очка.

Болонья принимала Милан в рамках 20-го тура Серии А.

Счет в матче был открыт на 26-й минуте встречи. Форвард гостей Анте Ребич удачно сыграл на подборе после неудачно реализованного пенальти в исполнении Златана Ибрагимовича.

Спустя десять минут после начала второй половины встречи Милан заработал еще один одиннадцатиметровый, который забил уже Франк Кессье.

Подопечный Синиши Михайловича сумели отыграться лишь на 81-й минуте поединка благодаря голу Андреа Поли.

Болонья — Милан 1:2

Голы: Поли, 81 — Ребич, 26, Кесси, 55 (с пенальти)

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Сумаро, Дейкс (Паласио) — Шутен (Поли), Домингес (Сванберг), Орсолини (Сков Ольсен), Сориано, Сансоне (Вингато) — Барроу

Милан: Доннарума — Калабриа, Томори, Романьоли, Эрнандес — Тонали (Беннасер), Кессье, Салемакерс, Леау (Манджукич), Ребич (Крунич) — Ибрагимович

Незабитый пенальти: Ибрагимович, 26

Удаления: Михайлович (не на поле), 55

Предупреждения: Дейкс, Сориано — Ребич

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