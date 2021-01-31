Италия

"Волки" набрали три очки и поднялись на третью строчку в таблице.

Завершился поединок 20-го тура итальянской Серии А, в котором Рома принимала на своем поле Верону.

Подопечные Пауло Фонсеку сумели добыть уверенную победу над соперником со счетом 3:1, что позволило им подняться на третью строчку в турнирной таблице.

Рома — Верона 3:1

Голы: Манчини, 20, Мхитарян, 22, Майораль, 29 — Колли, 62

Рома: Лопес, Карсдорп (Бруно Перес, 86), Рожер, Манчини, Спинаццола, Пеллегрини, Вильяр (Кристанте, 71), Мхитарян, Верету (Диавара, 86), Смоллинг (Кумбула, 12), Майораль (Карлес Перес, 86).

Верона: Сильвестри, Давидович, Гюнтер, Чеккерини (Удоги, 80), Фараони (Димарко, 57), Лазович, Тамез, Барак, Илич (Бесса, 56), Дзакканьи (Колли, 57), Калинич (Лазанья, 46).

Предупреждения: Пеллегрини, Кумбула — Фараони.