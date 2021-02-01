Италия

Молодой нападающий перебрался в стан пармезанцев.

Парма подписала Джошуа Зиркзее на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Пармезанцы после завершения срока аренды смогут подписать молодого нидерландского футболист на постоянной основе.

По информации СМИ, стоимость выкупа Зиркзее обойдется итальянскому клубу порядка 15 миллионов евро.

Джошуа обучался в академиях Ден Хаага и Фейеноорда, в 16 лет перебрался в Баварию. В составе первой команды мюнхенцев он провел 16 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.