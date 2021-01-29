Италия

Двум клубам осталось уточнить некоторые детали.

Бавария и Парма достигли устной договоренности о переходе нападающего Джошуа Зиркзее — утверждает Sky Sport Italia.

Парма арендует 19-летнего нападающего до окончания сезона-2020/21, после чего получит право выкупить его за 15 миллионов евро.

В настоящее время представители Баварии и Пармы оформляют необходимые документы, после чего Зиркзее отправится в Италию для подписания контракта.

Джошуа обучался в академиях Ден Хаага и Фейеноорда, в 16 лет перебрался в Баварию. В составе первой команды мюнхенцев он провел 16 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.

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