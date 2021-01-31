Голландский форвард продолжит карьеру в Италии.
Джошуа Зиркзее, Getty Images
31 января 2021, 10:59
Нападающий Баварии Джошуа Зиркзее в ближайшее время станет игроком Пармы, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы смогли договориться об аренде 19-летнего голландца. Также уже согласован личный контракт с игроком.
Зиркзее подпишет арендное соглашение сроком до конца сезона и у Пармы будет возможность выкупить футболиста за 15 миллионов евро.
Также отмечается, что в случае полноценного трансфера летом, Бавария получит 7,5% от следующей продажи игрока.