Италия

Голландский форвард продолжит карьеру в Италии.

Нападающий Баварии Джошуа Зиркзее в ближайшее время станет игроком Пармы, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы смогли договориться об аренде 19-летнего голландца. Также уже согласован личный контракт с игроком.

Зиркзее подпишет арендное соглашение сроком до конца сезона и у Пармы будет возможность выкупить футболиста за 15 миллионов евро.

Также отмечается, что в случае полноценного трансфера летом, Бавария получит 7,5% от следующей продажи игрока.