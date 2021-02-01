Италия

Полузащитник будет выступать за "быков".

Торино на правах арендного соглашения подписал полузащитника Ювентуса Роландо Мандрагору, сообщает официальный сайт "быков".

Сделка рассчитана на 18 месяцев. Торино будет обязан выкупить футболистам при определенных условиях, которые не разглашаются.

В сезоне-2019/20 Роландо Мандрагора провел 28 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В этом же сезоне полузащитник долго лечился из-за травмы.

Напомним, что Торино также ведет борьбу за защитнику Ювентуса Даниэле Ругани.