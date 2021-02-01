Полузащитник будет выступать за "быков".
Роландо Мандрагора
01 февраля 2021, 21:56
Торино на правах арендного соглашения подписал полузащитника Ювентуса Роландо Мандрагору, сообщает официальный сайт "быков".
Сделка рассчитана на 18 месяцев. Торино будет обязан выкупить футболистам при определенных условиях, которые не разглашаются.
В сезоне-2019/20 Роландо Мандрагора провел 28 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В этом же сезоне полузащитник долго лечился из-за травмы.
Напомним, что Торино также ведет борьбу за защитнику Ювентуса Даниэле Ругани.