Италия

Итальянец в настоящее время выступает за французский Ренн.

Защитник Ренна Даниэле Ругани, контракт которого принадлежит Ювентусу, может вернуться в чемпионат Италии.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, в услугах 26-летнего итальянца заинтересовано Торино, которое хочет арендовать игрока до конца сезона.

В настоящее время Ругани выступает за Ренн на правах аренды, а его контракт с Ювентусом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Ругани провел всего лишь два поединка, в которых отыграл 107 минут.