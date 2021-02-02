Италия

Сардинцы усилились центральным защитником.

Кальяри подписал Даниэле Ругани на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт клуба.

Сардинцы не уточняют ничего относительно возможности дальнейшего выкупа футболиста.

До перехода в Кальяри Ругани выступал за Ренн на правах аренды. Его контракт с Ювентусом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Ругани провел всего лишь два поединка, в которых отыграл 107 минут.

Отметим, что на итальянского центрального защитника также претендовал другой клуб Серии А — Торино.