Сардинцы усилились центральным защитником.
Даниэле Ругани, getty images
02 февраля 2021, 01:10
Кальяри подписал Даниэле Ругани на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт клуба.
Сардинцы не уточняют ничего относительно возможности дальнейшего выкупа футболиста.
До перехода в Кальяри Ругани выступал за Ренн на правах аренды. Его контракт с Ювентусом рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Ругани провел всего лишь два поединка, в которых отыграл 107 минут.
Отметим, что на итальянского центрального защитника также претендовал другой клуб Серии А — Торино.